Рублев проиграл Монфису на выставочном турнире в Лондоне

Российский теннисист Андрей Рублев уступил французу Гаэлю Монфису в стартовом матче на турнире UTS Grand Final в Лондоне.

Россиянин уступил со счетом 0-3 (15:19, 9:13, 9:17). На турнирах серии UTS сеты играются по 8 минут. Матч выигрывает теннисист, победивший в трех сетах.

Рублев и Монфис выступают в группе A. В параллельном матче квартета француз Уго Умбер одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом со счетом 3-0 (16:7, 15:9, 15:12).

7 декабря Рублев сыграет с Коккинакисом во втором матче в группе A.