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7 марта, 22:00

Андрей Рублев — Габриэль Диалло: онлайн-трансляция матча турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Андрей Рублев сыграет с Габриэлем Диалло на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе 7 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с канадцем Габриэлем Диалло во втором круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе в субботу, 7 марта. Начало — не ранее 23.30 по московскому времени.

Андрей Рублев — Габриэль Диалло: трансляция матча «мастерса» в Индиан-Уэллсе в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру можно смотреть на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «Кинопоиск».

28-летний Рублев — 17-я ракетка мира. 24-летний Диалло занимает 38-е место в рейтинге ATP.

Турнир ATP 1000 в Индиан-Уэллсе (США) пройдет с 4 по 15 марта. Действующий чемпион — британец Джек Дрейпер.

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Теннис
Андрей Рублев
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