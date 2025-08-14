Рублев победил Комесанью и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у аргентинца Франсиско Комесаньи в четвертом круге турнира в Цинциннати — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 5 минут. 27-летний россиянин подал 8 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 11 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

В четвертьфинале Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:2, 6:3