Рублев победил Комесанью и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у аргентинца Франсиско Комесаньи в четвертом круге турнира в Цинциннати — 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час 5 минут. 27-летний россиянин подал 8 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 11 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).
В четвертьфинале Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Андрей Рублев (Россия) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:2, 6:3
Источник: Сетка турнира в Цинциннати
