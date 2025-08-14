Теннис
14 августа, 05:08

Рублев победил Комесанью и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у аргентинца Франсиско Комесаньи в четвертом круге турнира в Цинциннати — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 5 минут. 27-летний россиянин подал 8 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 11 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

В четвертьфинале Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:2, 6:3

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
  • Nick280881

    Удовлетворительно пока. Пока берет "свои взятки". Здорово будет, если Алькараса или Синнера обыграет. В крайнем случае Зверева или Фритца.

    14.08.2025

  • Vitalik Klimov

    Андрюха в огне!!!:grinning::metal: Трепещи Карлос!!!:grinning:

    14.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    14.08.2025

  • hant64

    Молодец, Андрей, очень уверенно прошёл этого аргентинца, который только что зачехлил колотушку-Опелку. Я ожидал более упорный матч, так что Андрей немного даже удивил.

    14.08.2025

  • Кот-матрос

    А не замахнуться ли ему на..?

    14.08.2025

  • Алехандрохорс

    Отличная новость. Мощно, на классе. Поздравления Огненному! Теперь решающий вызов. Удачи.

    14.08.2025

  • Николай Шибаев

    Да уж,есть еще порох в пороховницах" Рублеваопределенно убедительно прошел дальше. Так держать!

    14.08.2025

  • Zohr Vad

    Победа Андрея ожидаемая. От этого не менее радостная для всех нас и его самого. Повторил результат прошлого сезона и защитил рейтинговые очки. Уже заработал хорошие призовые(порядка 180.000$) Большой молодец!!! И как изменился за год ментально!!! Ждём продолжения банкета от Рыжего

    14.08.2025

  • Иван Л.

    Нифигасибе)

    14.08.2025

  • victorio

    Такие матчи мне нравится смотреть, когда без нервотрёпки, смотришь на расслабоне в своё удовольствие... а вот следующую игру я смотреть уже не буду)))

    14.08.2025

  • nikola mozaev

    Андрей наконец-то победил своих внутренних демонов. Здорово сейчас играет Рублев, что подтверждают его последние результаты.

    14.08.2025

