Андрей Рублев — Франсиско Комесана: трансляция матча турнира ATP в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаной в четвертом круге турнира ATP в Цинциннати (США) в ночь на четверг, 14 августа. Встреча начнется после 00.00 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Комесана с комментарием на русском языке вы можете в плеере в группе BB Tennis во ВКонтакте. Эфир также проходит на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Рублев — Комесана можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».
27-летний Рублев — 11-я ракетка мира. В третьем круге Андрей обыграл австралийца Алексея Попырина (6:7, 7:6, 7:5).
24-летний Комесана занимает 71-е место в мировом рейтинге. Франсиско на предыдущем этапе турнира обыграл американца Райли Опелку (6:7, 6:4, 7:5).