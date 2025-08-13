Андрей Рублев и Франсиско Комесана сыграют в четвертом круге турнира в Цинциннати 13 августа

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаной в четвертом круге турнира ATP в Цинциннати (США) в ночь на четверг, 14 августа. Встреча начнется после 00.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Комесана с комментарием на русском языке вы можете в плеере в группе BB Tennis во ВКонтакте. Эфир также проходит на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Рублев — Комесана можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

27-летний Рублев — 11-я ракетка мира. В третьем круге Андрей обыграл австралийца Алексея Попырина (6:7, 7:6, 7:5).

24-летний Комесана занимает 71-е место в мировом рейтинге. Франсиско на предыдущем этапе турнира обыграл американца Райли Опелку (6:7, 6:4, 7:5).