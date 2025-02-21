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Андрей Рублев — Феликс Оже-Альяссим: онлайн-трансляция матча турнира ATP в Дохе

Андрей Рублев сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Дохе 21 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Дохе в пятницу, 21 февраля. Начало матча — ориентировочно в 17.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Оже-Альяссим с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Рублев — 10-я ракетка мира. 24-летний Оже-Альяссим занимает 23-е место в рейтинге ATP. В личных встречах счет 5-1 в пользу российского теннисиста.

Турнир категории ATP 500 в Дохе (Катар) 2025 стартовал 17 февраля и завершится 22 февраля.

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Теннис
Андрей Рублев
Феликс Оже-Альяссим
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