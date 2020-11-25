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Рублев: «Фанател от Сафина и Надаля. Сейчас — уже нет»

13:35
Андрей Рублев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Рублев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев на пресс-конференции в Москве рассказал о своих теннисных кумирах.

— Всегда фанател от Марата Сафина и Рафаэля Надаля, — сказал Рублев. — Сейчас уже не фанатею, но крутая игра у Доминика Тима. Невероятно зрелищно, интересно. У Надаля — тоже. Он боец, психологически один из сильнейших спортсменов. А дальше дело нюансов. Один игрок невероятно делает один элемент, другой — другие. И мне интересно наблюдать за этими деталями. А глобально нравится Доминик Тим. Сафина очень люблю, мы хорошо общаемся. (Рустам Имамов)

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