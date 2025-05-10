Андрей Рублев сыграет с Фабианом Марожаном на турнире в Риме 10 мая

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с венгром Фабианом Марожаном во втором круге турнира в Риме в субботу, 10 мая. Начало — ориентировочно в 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Марожан с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Рублев — 17-ая ракетка мира. 25-летний Марожан занимает 61-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 2-1 в пользу россиянина.

«Мастерс» в Риме пройдет с 7 по 18 мая. Действующий чемпион турнира — немец Александр Зверев.

