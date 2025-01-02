Рублев уступил Марожану во втором круге турнира в Гонконге

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гонконге.

В матче второго круга 8-я ракетка мира со счетом 5:7, 6:3, 3:6 потерпел поражение от венгра Фабиана Марожана, занимающего 58-е место в рейтинге АТР.

Встреча длилась 2 часа. Рублев 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету представителя Венгрии 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

На старте турнире Марожан обыграл еще одного россиянина Романа Сафиуллина. Следующим соперником спортсмена из Венгрии станет китаец Шан Цзюньчэн.

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:5, 3:6, 6:3