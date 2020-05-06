Андрей Рублев: «Если бы я строил планы, мне сейчас снесло бы крышу»

Российский теннисист Андрей Рублев признался, что сейчас он не строит планов на будущее

«Никаких планов я сейчас не строю. Если бы я ставил себе планку, например, что я к определенному времени должен попасть в топ-10 рейтинга, то в нынешней ситуации мне снесло бы крышу. Поэтому я никаких планов не строю. У меня планы только на развитие, на правильное понимание ситуации. Ни один спортсмен не скажет, что он не хочет стать лучшим в своем виде спорта. Получится или нет — это уже другое дело», — сказал Рублев в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

22-летний Андрей Рублев выиграл четыре турнира АТР в одиночном разряде. На данный момент он занимает 14-е место в рейтинге.