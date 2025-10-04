Теннис
Сегодня, 02:00

Андрей Рублев — Есихито Нисиока: трансляция матча ATP в Шанхае онлайн

Андрей Рублев и Есихито Нисиока сыграют во втором круге турнира в Шанхае 4 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с японцем Йосихито Кисиокой во втором круге турнира ATP в Шанхае (Китай) утром субботы, 4 октября. Встреча начнется после 5.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Нисиока с комментарием на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis во ВКонтакте. Кроме того, эфир проходит на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Рублев — Нисиока можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

27-летний Рублев — 14-я ракетка мира. Андрей прошел во второй круг без стартовой игры.

30-летний Нисиока занимает 173-е место в мировом рейтинге. В первом круге турнира в Шанхае Есихито выиграл у Александра Шевченко из Казахстана (6:1, 6:2).

