Андрей Рублев и Есихито Нисиока сыграют во втором круге турнира в Шанхае 4 октября

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с японцем Йосихито Кисиокой во втором круге турнира ATP в Шанхае (Китай) утром субботы, 4 октября. Встреча начнется после 5.00 по московскому времени.

27-летний Рублев — 14-я ракетка мира. Андрей прошел во второй круг без стартовой игры.

30-летний Нисиока занимает 173-е место в мировом рейтинге. В первом круге турнира в Шанхае Есихито выиграл у Александра Шевченко из Казахстана (6:1, 6:2).