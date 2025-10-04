Теннис
Сегодня, 09:30

Рублев проиграл 173-й ракетке мира Нисиоке во втором круге «мастерса» в Шанхае

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев уступил японцу Есихито Нисиоке во втором круге «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут. Счет в личных встречах стал равным — 3-3.

На счету 14-й ракетки мира Рублева два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. 173-я ракетка мира Нисиока три раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Рублев проиграл четвертый матч подряд и на третьем турнире кряду вылетел на старте.

В третьем круге Нисиока сыграет с испанцем Хауме Мунаром.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Есихито Нисиока (Япония, Q) — Андрей Рублев (Россия, 13) — 2:6, 6:1, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
  • fonkom

    К сожалению (или к счастью)), Андрей пока попадает в посев, и не может встретиться с Синнером раньше, чем в 1/8. Но дойти до третьего круга - проблема для нынешнего Рублёва! Так что, Синнер может быть спокоен)

    04.10.2025

  • инок

    Рублев просто лоx. Это уже ниже плинтуса. Проиграть Нишиоке, который не имеет ни подачи ни мощи, который в этом сезоне играет плохо, ну это за гранью..

    04.10.2025

  • Skorz

    Я так понимаю , что в плане "шефской" помощи наш теннисист влетел японскому мастеру второй сотни ! К сожалению , это не единичный случай ( Сложно обьяснимый проигрыш , практически без борьбы . Только громкая победа , сможет вернуть болельщиков и самого Рублева к нормальной жизни . Например , над Синнером !)

    04.10.2025

  • igor1972

    Недолго мучился Андрюшка)). Никаких эмоций такие проигрыши уже не вызывают... привыкли

    04.10.2025

  • Николай Шибаев

    Уде не смотрю,время тратить- себе дороже,не удивляюсь громко проигрышу 174ракетке...

    04.10.2025

  • Саша

    Слово "динамо" тоже удивительно подходит.

    04.10.2025

  • fonkom

    Вчера посмотрел сетку. Далеко анализировать не стал, но про себя подумал, что первый круг все наши должны без проблем преодолеть. Но Андрей меня очень удивил.

    04.10.2025

  • fonkom

    В анекдоте именно так и было))

    04.10.2025

  • Я из Волгограда

    Слово "фиаско" у меня вторым по счёту выскочило. Первым было "пи@дец"...

    04.10.2025

  • fonkom

    Из анекдота:"Слово из шести букв, вторая буква "и" - крах, крушение всех надежд."

    04.10.2025

  • Кот-матрос

    И не стыдно?

    04.10.2025

  • Soliton Оренбург

    Никогда такого не было. И вот опять

    04.10.2025

  • Я из Волгограда

    Тут самое занятное то, что этот самый Нисиока в своих последних 17 (семнадцати) матчах до нынешнего турнира в Шанхае умудрился выиграть только одну игру. Остальные 16 (шестнадцать) благополучно проиграл. А сейчас этот чувак обыграл нашего Рублёва. И почему-то этот факт уже не вызывает удивления. Андрей сам нас приучил к тому, что постоянно помогает всем теннисистам реанимировать свою карьеру. Вот только ему самому от этого лучше не становится...

    04.10.2025

