Рублев проиграл 173-й ракетке мира Нисиоке во втором круге «мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Андрей Рублев уступил японцу Есихито Нисиоке во втором круге «мастерса» в Шанхае.
Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут. Счет в личных встречах стал равным — 3-3.
На счету 14-й ракетки мира Рублева два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. 173-я ракетка мира Нисиока три раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти.
Рублев проиграл четвертый матч подряд и на третьем турнире кряду вылетел на старте.
В третьем круге Нисиока сыграет с испанцем Хауме Мунаром.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Есихито Нисиока (Япония, Q) — Андрей Рублев (Россия, 13) — 2:6, 6:1, 6:4