Рублев проиграл 173-й ракетке мира Нисиоке во втором круге «мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев уступил японцу Есихито Нисиоке во втором круге «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут. Счет в личных встречах стал равным — 3-3.

На счету 14-й ракетки мира Рублева два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. 173-я ракетка мира Нисиока три раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Рублев проиграл четвертый матч подряд и на третьем турнире кряду вылетел на старте.

В третьем круге Нисиока сыграет с испанцем Хауме Мунаром.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Есихито Нисиока (Япония, Q) — Андрей Рублев (Россия, 13) — 2:6, 6:1, 6:4