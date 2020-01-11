Андрей Рублев: «Думаю, что у меня еще есть много возможностей для совершенствования»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу на турнире ATP в Дохе. В финале он победил француза Корантена Муте — 6:2, 7:6 (7:3).

— Конечно, еще есть над чем работать, но я очень рад попаданию в топ-20. — приводит официальный сайт АТР слова Рублева. - Я думаю, что у меня еще есть много возможностей для совершенствования. Хочу выйти на максимальный уровень, а там уже будет видно.