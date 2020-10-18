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Андрей Рублев: «Для меня турнир в Санкт-Петербурге — лучший по организации»

19:49

Победитель турнира в Санкт-Петербурге Андрей Рублев отметил высокий уровень организации соревнований. Российский теннисист в финале одолел Борну Чорича — 7:6 (7:5), 6:4.

— Я очень рад находиться дома. Для меня это самый лучший турнир по организации, нет сомнений в этом, — цитирует «РИА Новости» Рублева. — Спасибо за работу Александру Медведеву. Спасибо всем, кто пришел и поддерживал нас в такое сложное время. Это очень много значит, когда нас поддерживают. Спасибо болельщикам, — сказал Рублев на корте. — Я получил большое удовольствие, играя на этой неделе. Увидимся, надеюсь, в следующем году.

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