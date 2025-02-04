Рублев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев победил китайца Чжичжэнь Чжана в первом круге турнира в Роттердаме — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 23 минуты. Рублев за игру сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. У Чжана — 8 эйсов и 4 двойные ошибки.

10-я ракетка мира вышел во второй круг и встретится с победителем матча Фабиан Марожан (Венгрия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 6:4