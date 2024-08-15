Рублев сыграет с Чжичжэнь на турнире в Цинциннати 15 августа

Россиянин Андрей Рублев сыграет с китайцем Чжаном Чжичжэнь в 1/16 финала турнира в Цинциннати в четверг, 15 августа. Ориентировочное время начала — после 17.00 по московскому времени.

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В первом круге «тысячника» китайский теннисист обыграл француза Джованни Перрикара в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4).

26-летний Рублев — шестая ракетка мира. 27-летний Чжичжэнь занимает 44-е место в мировом рейтинге.

Турнир серии Masters в Цинциннати пройдет в 2024 году с 12 по 19 августа. Действующий чемпион — серб Новак Джокович.

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