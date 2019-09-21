Андрей Рублев: «Чувствовал, что сегодня могу победить Медведева»

Третья ракетка России Андрей Рублев был очень расстроен поражением от Даниила Медведева в четвертьфинале St. Petersburg Open (4:6, 5:7). Он выразил мнение, что сам отдал матч сопернику, потому что по ходу встречи у него случались провалы.

— Насколько вас выбил из колеи пятый гейм первого сета и два нетбола в пользу Даниила?

— Мне кажется, бессмысленно говорить, повезло или не повезло. Все-таки, если ты сильнее, всегда найдешь способ выиграть. Так что полагаться на удачу или неудачу, это немного неправильно. А что касается пятого гейма, он действительно был важным. Если бы удалось его выиграть (Рублев в таком случае повел бы 4:1. — Прим. «СЭ»), возможно, сложилась бы немного другая игра. В любом случае, думаю, матч был хороший. Могу только поздравить Даниила.

— После игры Медведев сказал, что ему помогла уверенность, которую он приобрел в ходе американской серии. Согласны?

— На самом деле, не знаю. Думаю, что причина моего поражения сегодня не в неуверенности. Чувствовал, что могу у него выиграть, и из-за этого немного расстроен. Если в Цинциннати я понимал, что мне нечем выиграть матч, то сегодня чувствовал, что могу победить, но постоянно что-то случалось — то глупая ошибка, то какой-то дурацкий гейм. Когда играл собранно, все получалось. То есть в этом матче было много именно моих провалов, а не так, как в матче с Федерером, когда я задал планку, и на высоком уровне отыграл весь матч. Сегодня же у меня были провалы, и из-за них на своей уверенности он сыграл лучше, и сумел переломить ход матча.

Если получалось бы подавать сегодня получше, то легче было бы и легче было бы держать внимание и концентрацию. Сегодня было много плохих первых подач. Не хватает стабильности подачи пока. С чем это связано, не знаю.

— Можете ли вы вынести что-то из этого турнира?

— Сыграть первый четвертьфинал на турнире в России — уже хорошо для меня. Выиграть два матча у хороших друзей — тоже не так просто. В принципе, и сегодня был хороший матч. Положительное всегда можно вынести. (Мария Никулашкина)