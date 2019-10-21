Андрей Рублев: «Было чувство, что могу спокойно проиграть в первого круге «ВТБ Кубка Кремля»

Россиянин Андрей Рублев рассказал, как отразится на его уверенности победа на «ВТБ Кубке Кремля». В финале он обыграл француза Адриана Маннарино.

— Что касается уверенности, она сейчас на одном уровне, — цитирует Рублева gotennis. — Нет такого, что эта победа дала мне больше уверенности, чем было вчера или позавчера. Эта победа дала облегчение: наконец-то, я смог выиграть престижный турнир дома под давлением. Уверенность в последнее время у меня на хорошем уровне. Никогда не знаешь, когда будет твоя неделя. Если бы мне кто-то сказал, что я выиграю турнир дома в ближайшую неделю, я бы сказал, что выиграю где угодно, только не дома. Нужно стараться стабильнее играть.

— В какой момент появилось ощущение, что вы точно выиграете турнир?

— Было чувство, что могу спокойно проиграть в первом круге. Но если пройти пару кругов, есть шансы, хотя я понимал, что я мог этим ребятам и проиграть. Когда выходишь в финал, приходят какие-то мысли в голову, но стараешься это контролировать и думать о чем-то другом.