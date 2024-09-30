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Сегодня, 14:30

Андрей Рублев — Бу Юньчкаокэте: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Андрей Рублев и Бу Юньчкаокэте встретятся в турнире в Пекине
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Андрей Рублев сыграет с китайцем Бу Юньчкаокэте в четвертьфинале турнира ATP в Пекине в понедельник, 30 сентября. Начало матча — не ранее 15.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Юньчкаокэте с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

В предыдущих раундах турнира Рублев победил испанцев Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:0, 4:6, 6:4 и Алехандро Давидовича Фокину — 6:4, 7:5 (вторую встречу россиянин доиграл только сегодня утром). Юньчкаокэте в Пекине одолел соотечественника Цзюньчэн Шан — 6:7 (3:7), 6:2, 6:4 и итальянца Лоренцо Музетти — 6:2, 6:4.

Рублев является шестой ракеткой мира, Юньчкаокэте занимает 96-е место в рейтинге ATP.

Теннис
Андрей Рублев
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