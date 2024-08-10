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Сегодня, 18:30

Андрей Рублев — Брэндон Накашима: смотреть трансляцию матча турнира в Монреале

Матч 1/8 финала турнира в Монреале Рублев — Накашима начнется 10 августа после 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с американцем Брэндоном Накашима в 1/8 финала турнира в Монреале в субботу, 10 августа. Соревнования проходят на кортах теннисного комплекса Uniprix Stadium. Ориентировочное время начала — после 19.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Накашима с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

26-летний Рублев — восьмая ракетка мира. 25-летний Накашима занимает 52-е место в мировом рейтинге.

Рублёв и Накашима провели между собой два матча на турнирах уровня ATP. Счет личных встреч — 1-1.

«Мастерс» в Канаде стартовал 6 августа и завершится 12 августа.

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Андрей Рублев
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