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Сегодня, 16:00

Андрей Рублев — Брендон Накашима: смотреть трансляцию матча турнира АТР в Цинциннати

Рублев сыграет с Накашимой в 1/8 финала турнира в Цинциннати 16 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Россиянин Андрей Рублев сыграет с американцем Брендоном Накашимой в 1/8 финала турнира в Цинциннати в пятницу, 16 августа. Ориентировочное время начала матча — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Накашина с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

В 1/16 финала Рублев обыграл Чжана Чжичжэня в двух сетах — 6:4, 6:3. По сетке турнира Накашима прошел Артюра Фиса и Тейлора Фрица.

26-летний россиянин — шестая ракетка мира. 23-летний представитель США занимает 49-е место в мировом рейтинге.

Турнир серии Masters в Цинциннати пройдет с 12 по 19 августа.

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Теннис
Андрей Рублев
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