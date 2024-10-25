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Андрей Рублев — Бен Шелтон: смотреть матч турнира ATP в Базеле онлайн

Андрей Рублев сыграет с Беном Шелтоном в четвертьфинале турнира в Базеле
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с американцем Беном Шелтоном в четвертьфинале турнира ATP в Базеле в понедельник, 25 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Шелтон с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

26-летний Рублев — седьмая ракетка мира. 22-летний Шелтон занимает 23-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Базеле стартовал 21 октября и завершится 27 октября. Действующий победитель турнира в Швейцарии — канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.

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Теннис
Андрей Рублев
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