Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Андрей Рублев — Бен Шелтон: онлайн-трансляция матча турнира АТР в Париже

Андрей Рублев и Бен Шелтон встретятся на турнире АТР в Париже
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев и американец Бен Шелтон встретятся в матче третьего круга турнира ATP в Париже в четверг, 30 октября. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени.

Андрей Рублев — Бен Шелтон: трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игры ATP можно смотреть на сайте и в официальной группе проекта ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Результаты игрового дня турнира в Париже можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В предыдущих раундах Рублев победил Джейкоба Фирнли и Лернера Тиена, а стартовавший со второго круга Шелтон обыграл Флавио Коболли.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Андрей Рублев
Бен Шелтон
Читайте также
Трамп отрицает ведение переговоров с Ираном. Что пишут СМИ
На Тайване вводят выплаты каждому жителю из-за ИИ-бума. Что нужно знать
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
«Надеюсь, это ИИ». «Астон Вилла» представила темнокожего вратаря Судзуки и обвиненного в расизме Руджери
Forbes может включить в российский список миллиардеров нового бизнесмена
Уход Карпукаса — еще один удар по «Локо». Что это значит для Галактионова и «Зенита»?
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Иван Бугаенков
«Волейбол. Наши чемпионы» | Иван Бугаенков
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журова — о словах Давыденко про немцев: «Видимо, у него какая-то обида — хотел уехать и не получилось»

Вашеро стал четвертьфиналистом «мастерса» в Париже, монегаск войдет в топ-30 рейтинга ATP
Новости
RSS RSS
Все новости