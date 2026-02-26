Рублев стал полуфиналистом турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Артюра Риндеркнеша в четвертьфинале турнира в Дубае — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 17 минут. 18-я ракетка мира Рублев за игру сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. У 31-й ракетки мира Риндеркнеша — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Рублев вышел в полуфинал турнира в ОАЭ и сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 311 005 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:2, 6:4

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