Андрей Рублев и Алексей Попырин сыграют в третьем круге турнира в Цинциннати 12 августа

Россиянин Андрей Рублев сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным в третьем круге турнира ATP в Цинциннати (США) во вторник, 12 августа. Встреча начнется после 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Попырин с комментарием на русском языке вы можете в плеере в группе BB Tennis во ВКонтакте. Эфир также проходит на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Рублев — Попырин можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

27-летний Рублев — 11-я ракетка мира. Во втором круге Андрей обыграл американца Ленера Тьена (7:6, 6:3).

26-летний Попырин занимает 19-е место в мировом рейтинге. Алексей на предыдущем этапе турнира обыграл испанца Мартина Ландалус-Лакамбру (7:6, 6:3).