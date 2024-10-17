Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме
Россиянин Андрей Рублев победил француза Александра Мюллера во втором круге турнира в Стокгольме — 6:4, 6:1.
Матч длился 1 час 5 минут. Рублев за игру сделал 6 эйсов и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов.
Рублев вышел в четвертьфинал и встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 690 135 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 1) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 6:1
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