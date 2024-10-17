Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

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Россиянин Андрей Рублев победил француза Александра Мюллера во втором круге турнира в Стокгольме — 6:4, 6:1.

Матч длился 1 час 5 минут. Рублев за игру сделал 6 эйсов и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов.

Рублев вышел в четвертьфинал и встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 6:1