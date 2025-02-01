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Сегодня, 21:10

Рублев проиграл Ковачевичу в полуфинале турнира в Монпелье

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев уступил американцу Александру Ковачевичу в полуфинале турнира в Монпелье — 5:7, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Рублев сделал 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету его соперника 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале Ковачевич встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Occitanie

Призовой фонд 596 035 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Ковачевич (США, Q) — Андрей Рублев (Россия, 1, WC) — 7:5, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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