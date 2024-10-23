Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
Россиянин Андрей Рублев в матче второго круга на турнире в Базеле в двух сетах победил чилийца Алехандро Табило — 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продолжалась 75 минут.
Следующим соперником Рублева станет победитель встречи Стэн Вавринка (Швейцария) — Бен Шелтон (США).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 256 480 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 1) — Алехандро Табило (Чили) — 7:6 (7:3), 6:1
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