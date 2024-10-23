Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Россиянин Андрей Рублев в матче второго круга на турнире в Базеле в двух сетах победил чилийца Алехандро Табило — 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продолжалась 75 минут.

Следующим соперником Рублева станет победитель встречи Стэн Вавринка (Швейцария) — Бен Шелтон (США).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Алехандро Табило (Чили) — 7:6 (7:3), 6:1