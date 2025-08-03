Теннис
3 августа, 18:00

Андрей Рублев — Алехандро Давидович Фокина: трансляция матча турнира ATP в Торонто

Андрей Рублев сыграет с Алехандро Давидович-Фокиной на турнире в Торонто 3 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с испанцем Алехандро Давидович Фокиной в четвертом круге турнира в Торонто в воскресенье, 3 августа. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Давидович Фокина с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Рублев — 11-я ракетка мира. 26-летний Давидович Фокина занимает 19-е место в рейтинге ATP.

В прошлом году россиянин дошел до финала Открытого чемпионата Канады, уступив титул представителю Австралии Алексей Попырин — 2:6, 4:6.

«Мастерс» в Торонто (Канада) на хардовых кортах пройдет с 27 июля по 7 августа.

