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Сегодня, 11:05

Ольховский: «С такой игрой Рублев может и дальше пройти на Итоговом турнире»

Ольховский считает, что Рублев с такой игрой может и дальше пройти на Итоговом турнире ATP
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о победе Андрея Рублева над греком Стефаносом Циципасом в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

«Андрей молодец, выдержал первый сет. Он не завелся и во второй и третьей партиях показал ту игру, которую от него ожидали, ту, которую он должен показывать. На мой взгляд, с этой игрой он может и дальше пройти. Можно ли ждать, что с такой игрой победит Рууда? Да, я думаю, что да», — приводит слова Ольховского «Газета.ru».

25-летний россиянин благодаря победе над Циципасом со второго места вышел в полуфинал турнира, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Источник: «Газета.ru»
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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