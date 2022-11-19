Ольховский: «С такой игрой Рублев может и дальше пройти на Итоговом турнире»

Ольховский считает, что Рублев с такой игрой может и дальше пройти на Итоговом турнире ATP

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о победе Андрея Рублева над греком Стефаносом Циципасом в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

«Андрей молодец, выдержал первый сет. Он не завелся и во второй и третьей партиях показал ту игру, которую от него ожидали, ту, которую он должен показывать. На мой взгляд, с этой игрой он может и дальше пройти. Можно ли ждать, что с такой игрой победит Рууда? Да, я думаю, что да», — приводит слова Ольховского «Газета.ru».

25-летний россиянин благодаря победе над Циципасом со второго места вышел в полуфинал турнира, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.