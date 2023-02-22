Ольховский: «В Дохе Медведев может сыграть так же удачно, как в Роттердаме»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в Дохе.

«Я думаю, что он успел восстановиться. На открытых кортах уже много матчей было сыграно в этом году, плюс он много тренировок проводит именно на воздухе. Не думаю, что у него будут проблемы при переходе из зала. У него было достаточно времени на восстановление, в Дохе он может сыграть так же удачно, как в Роттердаме», — приводит ТАСС слова Ольховского.

19 февраля Медведев выиграл турнир категории ATP 500 в Роттердаме. 22 февраля российский теннисист сыграет на турнире в Дохе против британца Лиама Броуди.