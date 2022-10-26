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Сегодня, 23:04

Ольховский: «Нельзя сказать, что Медведев выиграл за счет какого-то одного элемента, Басилашвили сейчас находится в яме»

Иван Шитик
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над грузином Николозом Басилашвили в матче первого круга турнира в Вене.

«Я оцениваю его игру только с положительной точки зрения, он одержал уверенную победу сегодня. Нельзя сказать, что Медведев выиграл за счет какого-то одного элемента, Басилашвили сейчас находится в яме, поэтому матч был в одну калитку. С Домиником Тимом будет посложнее, тем более что он играет на домашнем турнире, но если он, Даниил, будет действовать чуть активнее, чем сегодня, я думаю, он выиграет», — сказал Ольховский ТАСС.

Медведев победил Басилашвили со счетом 6:2, 6:2 и вышел во второй раунд турнира в Вене, где сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Источник: https://tass.ru/sport/16164495
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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