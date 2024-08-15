Ольховский: «Медведеву нужна пара побед для психологической уверенности»

Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о неудачной серии россиянина Даниила Медведева.

Медведев после поражения в третьем круге Олимпиады-2024 в Париже проиграл оба стартовых матча на «мастерсах» в Монреале и Цинциннати.

«Медведев — боец, он выбирался из разных сложных ситуаций. Возможно Даниилу стоит заявиться на еще один турнир перед US Open, я не знаю, есть ли у него в планах попросить вайлд кард. Только Даниил знает, как ему лучше. Медведеву просто нужна пара побед, чтобы вновь почувствовать психологическую уверенность. Даниил эмоционально выложился на Олимпиаде, может быть из-за этого он пока не смог полностью переключиться с грунта на хард», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

С учетом выступления на Олимпиаде, поражение от Легечки стало для Медведева третьим подряд. Россиянин не проигрывал три матча подряд с 2020 года.