22 июня, 13:45

Ольховский: «Медведев на бумаге выглядит фаворитом, но матч с Бубликом будет тяжелым»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала турнира в Галле между Даниилом Медведевым и Александром Бубликом.

«Бублик закончил матч вчера намного позже, чем Медведев. И времени на восстановление у него было не так много. По игре, которую оба показали в полуфинале, можно сказать, что нас ждет очень интересный матч. Бублик разрывает, не играя в темпе, а Медведев ставит очень классную стенку и сам иногда додавливает. Мне будет очень интересно посмотреть, как Александр будет рвать темп. Исходя из личных встреч, Медведев на бумаге выглядит фаворитом, но матч будет тяжелым», — сказал Ольховский «СЭ».

Александр Бублик и&nbsp;Даниил Медведев.Александр Бублик против Даниила Медведева. Онлайн-трансляция финала турнира в Галле

Финал между Бубликом и Медведевым в Галле пройдет в воскресенье, 22 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени. Теннисисты шесть раз встречались друг с другом в АТР-туре, во всех матчах побеждал Медведев.

Александр Бублик
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
Хачанов и Рублев упустили титул в парном финале Пекина. Не справились с победителями Открытого чемпионата Австралии
Хачанов и Рублев проиграли Хелиовааре и Паттену финале парного турнира в Пекине
Даниил Медведев — Александр Бублик: трансляция финала турнира ATP в Галле начнется в 16.00 мск

Карлос Алькарас — Иржи Легечка: трансляция финала турнира ATP в Лондоне

