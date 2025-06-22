Ольховский: «Медведев на бумаге выглядит фаворитом, но матч с Бубликом будет тяжелым»

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала турнира в Галле между Даниилом Медведевым и Александром Бубликом.

«Бублик закончил матч вчера намного позже, чем Медведев. И времени на восстановление у него было не так много. По игре, которую оба показали в полуфинале, можно сказать, что нас ждет очень интересный матч. Бублик разрывает, не играя в темпе, а Медведев ставит очень классную стенку и сам иногда додавливает. Мне будет очень интересно посмотреть, как Александр будет рвать темп. Исходя из личных встреч, Медведев на бумаге выглядит фаворитом, но матч будет тяжелым», — сказал Ольховский «СЭ».

Финал между Бубликом и Медведевым в Галле пройдет в воскресенье, 22 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени. Теннисисты шесть раз встречались друг с другом в АТР-туре, во всех матчах побеждал Медведев.