Ольховский оценил победу Медведева над Ивашко на турнире в Индиан-Уэллсе

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над Ильей Ивашко из Белоруссии в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«На мой взгляд, самое главное, что Медведев нашёл свою игру в третьем сете и победил в нём с большим преимуществом. В целом на ход матча, возможно, повлияли погодные условия. Был сильный ветер, не очень жарко. Всё это может сказаться на игре. Но самое важное, что даже в такие дни Даниил способен побеждать на классе и проходить дальше. В этом и проявляется мастерство и уровень игрока», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

27-летний россиянин обыграл белоруса в трех сетах (6:2, 3:6, 6:1). В 1/8 финала турнира он встретится с Александром Зверевым из Германии.