Ольховский: «Допинговая ситуация Синнера — двойные стандарты»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский назвал ситуацию с оправданием итальянца Янника Синнера, сдавшего в марте два положительных допинг-теста, двойными стандартами.

«С Синнером случилось так, как случилось, и все узнали вердикт уже по факту. А то, как вынесли... Да, на мой взгляд, это двойные стандарты, потому что должно быть определено, какое количество какого вещества допустима, а какое — нет. И тогда ни у кого не будет вопросов. Когда миллиграммы у кого-то играют роль, а у кого-то нет — это тоже неправильно. Считаю, что существуют двойные стандарты, и для ведущих теннисистов нормы более свободные», — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

Синнер сдал в марте два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако оба раза в течение нескольких дней сумел опротестовать временное отстранение, а впоследствии был оправдан. При этом о допинговом деле Синнера стало известно только в августе.