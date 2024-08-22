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Ольховский: «ВАДА надо пересмотреть определенные трактовки по части допинга»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил эффективность допинг-системы ВАДА на фоне ситуации вокруг первой ракетки мира Янника Синнера.

«На мой взгляд, ВАДА надо пересмотреть определенные трактовки по части допинга и внести какие-то коррективы. При нынешнем допинг-контроле, когда теннисист должен указать, где он будет находиться в ближайшее время, вплоть до часа, – это из рук вон. А за неявку, если тебя не застали на месте два раза в году, то на третий тебя дисквалифицируют.

Несовершенная система. Они подходят к этому даже не двояко, а по каким-то своим критериям, которые никому не известны. Если ты покупаешь витамины в аптеке, а в другом месте ты не можешь купить, а там будет какой-то компонент, который считается допингом. Тогда предоставьте единый центр для покупки витаминов, где будут все официально разрешенные препараты. Ни у кого же нет доступа. Производитель может что-то не указать на этикетке, и все – ты попал. А как это потом докажешь? Надо дорабатывать эту систему, быть более открытыми, чтобы ни у кого не возникало вопросов, что происходит», – цитирует Vprognoze.ru Ольховского.

Ранее Международное агентство по обеспечению честности в теннисе сообщило, что итальянец провалил два допинг-теста во время турнира в Индиан-Уэллсе в марте. Синнер избежал дисквалификации, но при этом его лишили рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на данном турнире.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Ольховский
Янник Синнер
ВАДА
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