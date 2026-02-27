Ольховский — о выходе Медведева в финал турнира в Дубае: «Когда Даня сконцентрирован и уверен, его достаточно сложно победить»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход Даниила Медведева в финал турнира ATP 500 в Дубае.

«Даниил играет достаточно уверенно. Его сила в том, что он ставит стенку, которую очень сложно пробить — то есть завершение у соперника должно быть феноменально хорошим. Даня тянет очень много мячей, сам играет активно, подает неплохо — все это приносит тот результат, который мы видим на сегодняшний день. У Медведева положительная динамика с концовки прошедшего года, и она продолжается. Были какие-то обидные поражения, выступления, но в целом стиль сохраняется, оружие на месте. Когда Даня сконцентрирован и уверен — его достаточно сложно победить. Даниил отличается стабильностью и тягучестью. Иногда пытается перейти в атаку сам, и хотя все соперники на высоте, нет такого, что Даня просаживается. Медведев играет стабильно: уровень и класс всегда присутствуют. Я думаю, что будет русский финал. Если так случится, то будет очень интересно», — сказал Ольховский «СЭ».

В полуфинальном матче 27 февраля 11-ракетка мира в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:2), занимающего 8-е место в мировом рейтинге.

За титул в Дубае Медведев поборется либо с соотечественником Андреем Рублевым, либо с нидерландцем Таллоном Грикспуром.

(Виктория Лебедева)

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