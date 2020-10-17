Андрей Чесноков: «Рублев по игре похож на Агасси»

Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился с «СЭ» мнением о выходе Андрея Рублева в финал турнира в Санкт-Петербурге. В решающей игре россиянин встретится с Борной Чоричем.

— В этом сезоне Рублев играет превосходно. Удары хлесткие, хорошо двигается, играет быстро, его теннис похож на Андре Агасси. Он заслуженно сейчас стоит в топ — 10 рейтинга, — сказал Чесноков «СЭ». — Андрей в этом году уже выиграл три турнира, конечно, это не турниры Большого шлема, но этот сезон невероятно сложный, очень тяжелый для всех, и то, что он столько выиграл, а сейчас в финале, где также может победить. Я думаю, это невероятный успех Рублева.

Чорич непростой игрок, скорее всего, будет тяжелый матч. Два молодых игрока в финале, каждый из них на подъеме, поэтому жду хороший, красивый финал. (Анастасия Пастернак)