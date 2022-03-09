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Сегодня, 14:40

Чесноков: «Факт участия россиян в теннисном турнире в Индиан-Уэллсе уже является победой»

Виктория Кравченко

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российские теннисисты могут добиться серьезных успехов на турнире серии «Мастерс».

«Радует то, что они участвуют, это уже первая победа. Наши ребята — Медведев, Рублев, Хачанов — могут претендовать на хороший результат. Хачанов сейчас набирает хорошую игру, но ему чего-то не хватает, я смотрел его последний матч, где он проиграл испанцу Роберто Батутисте-Агуту, хорошая была игра, если бы Карен выиграл, он мог бы взять титул в Объединенных Арабских Эмиратах. Так что они могут добиться серьезных успехов, и я буду смотреть и следить за ними», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Российские теннисисты начнут участие в турнире со второго круга. В Индиан-Уэллсе выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Источник: https://tass.ru/sport/14009999
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