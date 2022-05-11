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Сегодня, 11:23

Андрей Чесноков об Уимблдоне: «WTA и ATP понимают, что спорт должен быть вне политики»

Чесноков назвал гуманной идею теннисистов призвать ATP не давать рейтинговых очков за Уимблдон
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что из-за отстранения россиян и белорусов на Уимблдоне не будут разыгрываться рейтинговые очки.

«Это прекрасно, очень гуманно. WTA и ATP понимают, что спорт должен быть вне политики. Если российские хорошие игроки не могут учавствовать в турнирах и могут получать очки, значит, есть какая-то гуманность в этом. Я играл сам на турнире, как говорится, 10 лет жил там. Могу сказать, что игроки — это одна общая семья. Мы одно единое целое и вдруг кто-то, кто входит в эту семью, решает, что должно быть по их сценарию», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее британские СМИ сообщили, что совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение теннисистов из России и Белоруссии.

Уимблдонский турнир-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне.

Теннис
Wimbledon
Андрей Чесноков
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