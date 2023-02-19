Чесноков — о финале турнира в Роттердаме: «У Медведева сейчас такое состояние, что его обыграть очень сложно»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мыслями о финале турнира АТР в Роттердаме, в котором российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

«Синнер очень здорово играл на этой неделе. Циципаса и Вавринку он очень легко прошел. Хотя тот же Вавринка играл неплохо. Но у Медведева сейчас такое состояние, что его обыграть очень сложно. Даниил обрел уверенность по ходу турнира. И он соскучился по большим матчам с такими соперниками», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Матч между Медведевым и Синнером пройдет сегодня, 19 февраля, и начнется в 17.30 по московскому времени. Счет в личных встречах 4:0 в пользу россиянина.