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Сегодня, 15:59

Чесноков о матче Рублев — Синнер: «Этот матч для меня 50 на 50»

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Заслуженный мастер спорта по теннису Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче между Андреем Рублевым и Янником Синнером в 1/2 финала турнира серии ATP-500 в Вене.

«Синнер и Рублев для меня матч 50 на 50. Андрей находится в очень хорошей форме! Итальянец победил Шелтона после победы в Токио, все-таки, там чуть по-другому, а тут уже Европа. Потом победа над Сонего со счетом 2:0, он иногда играет классно, иногда слабо. Это закономерно, что он обыграл его в двух сетах. Что касается Тьяфу, достаточно комфортно и уверенно выиграл матч Синнер», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Синнер и Рублев провели между собой в общей сложности 4 игры: в двух победа осталась за россиянином, дважды вверх брал итальянец. Начало встречи — сегодня в 16.45 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Янник Синнер
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