12 августа, 10:54

Чесноков — о турнире в Цинциннати: «Там всегда были адские условия»

Павел Лопатко

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал тяжелые погодные условия для участников турнира в американском Цинциннати.

«Когда я был игроком, я не очень любил этот турнир. Там всегда были адские условия, чувствуешь себя, как на сковороде. Там практически всегда очень жарко, и не только для меня, для многих игроков, этот турнир был одним из самых тяжелых», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Во время матча третьего круга турнира 30-летний француз Артур Риндеркнеш едва не потерял сознание. Он пожаловался на жару. В итоге француз решил завершить борьбу при счете 6:7 (4:7), 2:4. Его соперником был канадец Феликс Оже-Альяссим.

Источник: ТАСС
