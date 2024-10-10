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10 октября, 06:57

Чесноков: «Стефанос, а теперь Синнер — это серьезное испытание для Медведева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча турнира в Шанхае между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Синнер недавно был в финале в Пекине, где проиграл Алькарасу в самой концовке. У Янника просто невероятный сезон, он показывает потрясающий теннис. Но и Даниил сейчас в хорошей форме. Он уверенно обыграл Циципаса. Стефанос, а теперь Синнер — это серьезное испытание для Медведева. Если пробовать оценивать шансы, то примерно 65 на 35, по моему мнению. Это тот матч, который явно стоит посмотреть», — цитирует «РБ Спорт» Чеснокова.

Матч между Медведевым и Синнером состоится в четверг, 10 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-shansy-v-matche-sinner-medvedev-65-na-35/
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Янник Синнер
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