Чесноков: «Стефанос, а теперь Синнер — это серьезное испытание для Медведева»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча турнира в Шанхае между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Синнер недавно был в финале в Пекине, где проиграл Алькарасу в самой концовке. У Янника просто невероятный сезон, он показывает потрясающий теннис. Но и Даниил сейчас в хорошей форме. Он уверенно обыграл Циципаса. Стефанос, а теперь Синнер — это серьезное испытание для Медведева. Если пробовать оценивать шансы, то примерно 65 на 35, по моему мнению. Это тот матч, который явно стоит посмотреть», — цитирует «РБ Спорт» Чеснокова.

Матч между Медведевым и Синнером состоится в четверг, 10 октября.