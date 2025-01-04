Чесноков: «Могу точно выделить Синнера среди теннисистов»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил игру Янника Синнера, который занимает первую строчку рейтинга ATP.

«Могу точно выделить Синнера среди теннисистов. Он вышел вперед с достаточной уверенностью. Но непонятный момент с допинг-контролем для меня остался загадкой. Кого-то наказывают по полной, а кого-то лишь пожурили», — цитирует Vprognoze.ru Чеснокова.

Весной Синнер сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.