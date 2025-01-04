Чесноков: «Могу точно выделить Синнера среди теннисистов»
Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил игру Янника Синнера, который занимает первую строчку рейтинга ATP.
«Могу точно выделить Синнера среди теннисистов. Он вышел вперед с достаточной уверенностью. Но непонятный момент с допинг-контролем для меня остался загадкой. Кого-то наказывают по полной, а кого-то лишь пожурили», — цитирует Vprognoze.ru Чеснокова.
Весной Синнер сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.
Источник: Vprognoze.ru
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