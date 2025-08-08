Чесноков: «Сейчас Хачанов показывает лучший теннис в своей карьере»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянин Карен Хачанов сейчас показывает свою лучшую игру в карьере.

«Последние результаты Карена не являются случайными, он очень сильно прибавил в последнее время. Вышел в четвертьфинал Уимблдона, в Торонто обыграл многих сильных игроков. Сейчас он показывает лучший теннис в своей карьере. Хотелось бы, чтобы и дальше играл стабильно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финале турнира в Торонто 29-летний Хачанов проиграл 22-летнему американцу Бену Шелтону — 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).