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Сегодня, 16:49

Андреа Гауденци переизбран на пост президента АТР

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент АТР Андреа Гауденци переизбран на свою должность, сообщает пресс-служба ассоциации.

«Для меня большая честь остаться главой ATP на второй срок и продолжать служить спорту, который дал мне так много. Я горжусь всем, чего мы достигли с 2020 года, особенно в сложное для мира время. Я как никогда убежден, что наш вид спорта имеет огромный потенциал роста и что у нас есть все возможности, чтобы воспользоваться преимуществами цифровой эпохи. Вместе с советом директоров ATP я намерен воплотить наше видение в реальность в ближайшие годы», — заявил Гауденци.

Итальянец занимает свою должность с 2020 года, его полномочия будут продлены до 2026 года.

Теннис
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