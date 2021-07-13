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Андерсон победил украинца Марченко в первом раунде турнира в Ньюпорте

01:09

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон в первом круге турнира в Ньюпорте обыграл украинца Илью Марченко со счетом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Андерсон сделал 16 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта.

Во втором раунде Андерсон встретится с победителем матча Ясутака Утияма (Япония) — Себастьян Офнер (Австрия).

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Кевин Андерсон (ЮАР, 8, WC) — Илья Марченко (Украина) — 7:5, 6:3

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Сергей Разин все материалы автора

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