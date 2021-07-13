Андерсон победил украинца Марченко в первом раунде турнира в Ньюпорте
01:09
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон в первом круге турнира в Ньюпорте обыграл украинца Илью Марченко со счетом 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Андерсон сделал 16 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта.
Во втором раунде Андерсон встретится с победителем матча Ясутака Утияма (Япония) — Себастьян Офнер (Австрия).
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Кевин Андерсон (ЮАР, 8, WC) — Илья Марченко (Украина) — 7:5, 6:3
Читайте также
Все в восхищении от разрывной пресс-конференции Кучерова. Но что хорошего в ругательствах и унижении конкурентов?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю