Пивоварова: «Потеря Медведевым первого места в рейтинге ATP — стечение обстоятельств»

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова высказалась о шансах Даниила Медведева вернуться на первое место в рейтинге АТР.

«Думаю, его падение в рейтинге — просто стечение обстоятельств. У Дани относительно недавно родился ребенок, пополнение в семье сказывается не только на режиме, это вообще большие перемены внутри семьи, в том числе психологические. Иногда это может очень сильно отвлекать. Полагаю, Дане просто нужно время. Медведеву необходимо время, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Я считаю, что это важный период в жизни каждого», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Спортсменка оценила уровень Медведева, а также его соотечественников Андрея Рублева и Карена Хачанова на фоне топ-теннисистов из других стран.

«Что касается уровня ребят, думаю, все прекрасно понимают, что каждый из них может прекрасно себя чувствовать в качестве первого номера рейтинга АТР, у них есть для этого все качества. Но есть фактор удачи — и на корте, и вне его. Если удача будет на их стороне, то карьера прекрасно сложится», — заключила Пивоварова.

Медведев был на первом место рейтига ATP 16 недель. Он потерял лидерство после US Open-2022, уступив Нику Кирьосу в четвертом круге.