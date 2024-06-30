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Пивоварова – о травме Джоковича: «Это еще один шаг к завершению карьеры»

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Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала травму серба Новака Джоковича, из-за которой он был вынужден сняться с четвертьфинала «Ролан Гаррос».

«Конечно, печально, что легенда травмируется. Все понимают, что это еще один шаг к завершению карьеры, потому что организм немолодой, восстанавливаться все сложнее, а конкуренция только возрастает.

Сейчас настолько высокая конкуренция среди топ-игроков, что отстать от других можно не то что из-за травмы, а даже из-за малейшего замедления в личном прогрессе. Это сразу сказывается на результатах», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».

Джокович примет участие в Уимблдоне-2024, который пройдет с 1 по 14 июля на кортах в Лондоне (Великобритания).

Источник: «Газета.ru»
Уимблдон
Новак Джокович
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